Mersin Büyükşehir Belediyesi, 5-11 Haziran ‘Çevre Haftası’ kapsamında çevre bilincini artırmak amacıyla farkındalık etkinliklerine devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Erdemli ilçesi Ayaş sahilinde gönüllülerin katılımıyla sahil temizliği gerçekleştirildi. Etkinliğe; Büyükşehir Belediyesi’nin sabah sporu hizmetinden faydalanan vatandaşlar, Tömük Kadın ve Çocuk Atölyesi kursiyerleri, Mersin Üniversitesi öğrencileri ve çevre gönüllüleri yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla sahil boyunca temizlik çalışması yaptı.

Ayaş sahilindeki temizlik çalışmalarının ardından Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Denizkızı Turizm A.Ş. sorumluluğunda bulunan Yemişkumu Halk Plajı’nda, kum temizleme makineleriyle detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Erdemli sahillerinde gerçekleştirilen bu temizlik çalışmaları hem çevre farkındalığı oluşturuyor, hem de turizm potansiyeline katkı sunuyor.

UZUNBAĞ: “GÖNÜLLÜLERİMİZLE BERABER ÇEVRE TEMİZLİĞİ FAALİYETİNDE BULUNDUK”

Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ, sahilleri titizlikle temizlediklerini anlatarak, “Çevre Koruma Haftası dolayısıyla, Ayaş Merdivenlikuyu semtinde gönüllülerimizle beraber çevre temizliği faaliyetinde bulunduk. Sadece Denizkızı Turizm A.Ş'nin alanlarını değil, bize ait olmayan alanları da makinelerimizle temizledik” dedi.

Denizkızı A.Ş bünyesindeki Yemişkumu Plajı’nı da kum eleme makineleriyle temizlediklerini kaydeden Uzunbağ, “İnsanlar gönül rahatlığıyla havlularını kumun üzerine serebilecekler. Çocukları burada rahatlıkla oynayabilecek. Bu vesileyle bütün deniz ve kum meraklılarını, Denizkızı Turizm A.Ş’ye bağlı plajlarımızda tatil yapmaya bekliyoruz” diye konuştu.

ÇEVRE GÖNÜLLÜLERİNDEN, FARKINDALIK YARATAN ETKİNLİK

Tömük Kadın Atölyesi kursiyerleri ile birlikte etkinliğe katılan vatandaşlardan Ayten Doğru, “Herkesin duyarlı olmasını ve çevreyi temiz tutmasını istiyoruz. Sahilden bu kadar çöpün çıkması utanç verici. Buraya onlarca kişi geldik. Birçok çöp poşetimiz birikti. Çevremizi, sahilimizi temiz tutalım” dedi.

Minik çevrecilerden Hakan Mert Erdem, “Çevre Haftası sebebiyle Büyükşehir Belediyesi ile Ayaş’a geldik. Kıyıdaki çöpleri topladık ve sahillerimizi temizledik. Bir farkındalık oluşturmak istedik. Sahillerimizi temiz tutalım. Çöplerimizi yere atmayalım” ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir Belediyesi’nin sabah sporuna katılan vatandaşlardan Saniye Taze, spor hocasının etkinlikten bahsetmesiyle temizlik çalışmalarına katıldıklarını anlatarak, “Arkadaşlarla geldik. Geçen yıl da Adanalıoğlu’na gitmiştik. Çevre Haftası olduğu için, sahillerimizde ve ormanlarımızda ‘etkinlik yapalım’ dedik. Çok güzel bir farkındalık çalışması oldu” dedi.

Gönüllü vatandaşlardan Ömer Demirkol ise, “Bu etkinlik her yıl yapılıyor. Bizler de katılıyoruz. Amaç; buraları temizlemekten ziyade, insanlara kirletmemelerini öğretmek” diye konuştu.