GİB: Hiçbir şirketin vergi borcu ertelenmemiştir GİB: Hiçbir şirketin vergi borcu ertelenmemiştir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İşlemlerine başladığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağını açıkladı.