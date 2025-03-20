Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İşlemlerine başladığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağını açıkladı.
Merkez Bankası, TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı yapacak
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