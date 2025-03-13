Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'nde "Türkiye'nin dış talebinin kademeli olarak toparlanacağı öngörüsü korunmakla birlikte, bu durumun ocak ayındaki tahminlere kıyasla daha gecikmeli olacağı değerlendirilmektedir." ifadesi kullanıldı.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini yayımladı.

6 Mart toplantısına ilişkin 28 maddeden oluşan kurul özetini paylaşan Merkez Bankası, son dönem kredi büyümesi gelişmeleri göz önünde bulundurularak, makro finansal istikrarı korumak ve sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla ek adımlar atıldığını kaydetti.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceği belirtilen PPK kararlarında, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyeceğinin altı çizilerk, tüm para politikası araçlarının kararlılıkla kullanılacağını kaydedildi.