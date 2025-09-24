Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Bursa’da düzenlenen 3. Lig maçlarında Merit Grup Real Mardin Spor Kulübü’nün genç kızları, oynadıkları 7 karşılaşmayı da kazanarak namağlup liderliği elde etti.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Antrenör İzzettin Atasever, ligin en güçlü kadrolarından birini kurduklarını belirterek, “Kızlarımızla gurur duyuyoruz. Kadromuzun neredeyse tamamı altyapımızdan yetişen sporculardan oluşuyor. Hedefimiz 3. Lig’de ilk üçe girerek 2. Lig’e yükselmek. Bizlere her türlü desteği sağlayan Kulüp Başkanımız Sayın Zafer Karataş’a teşekkür ediyoruz. Onun sayesinde Mardin, masa tenisinde Türkiye’de bir marka haline geldi. Merit Grup sponsorluğunda Mardin’i en üst seviyede temsil etme şansını yakaladık,” dedi.

Merit Grup Real Mardin Spor Kulübü Başkanı Zafer Karataş ise, “Antrenörümüzü ve sporcularımızı gönülden kutluyorum. Onlar çalıştıkça biz de yanlarında olacağız. Sezona çok iyi başladık. Geçen hafta Şırnak’ta yapılan Küçükler Bölge Yarışmaları’nda kızlarda ve erkeklerde ilk dörde girerek kupalarla döndük. Bir önceki hafta Kayseri’deki Minikler Bölge Yarışmaları’nda minik erkeklerimiz ilk üçe girerek büyük bir başarıya imza attı. Bu hafta ise Bursa’da adeta rakip tanımadık. 7 karşılaşmayı kazanarak 2. Lig’e göz kırptık. Altyapımızdan yetişen sporcularla 3. Lig’de zirvede olmak bizim için ayrı bir gurur. Sistemli altyapı çalışmalarımız hem bölge yarışmalarında hem de liglerde meyvesini veriyor" diye konuştu.

Karataş, bu sezon Elit Süper Lig’de mücadele edecek A takımı ve Süper Lig’de yer alacak erkek takımlarıyla Türk masa tenisine damga vurmayı hedeflediklerini vurguladı. Ayrıca, önümüzdeki aylarda yapılacak Yıldızlar ve Gençler kategorilerindeki Bölge ve Türkiye Şampiyonaları’nda da iddialı olduklarını ifade etti. Karataş, “Merit Grup olarak her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Beytullah Birlik ve ekibine, ayrıca Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne katkılarından dolayı teşekkür ediyorum,” dedi.

Mardin, masa tenisinde adını Türkiye’ye duyurmaya devam ediyor