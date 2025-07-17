Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yaptığı "Millete Sesleniş" konuşmasında, memurlara çocuklarının ilköğretim çağına kadar yarı zamanlı çalışma hakkı tanındığını ve 20 bin yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. Erdoğan ayrıca, Sanayi Bakanlığı’nın 240 milyon TL’ye kadar finansman destekli teşvik programını başlatacağı açıklandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından millete sesleniş konuşmasında önemli müjdeler verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam yayımlanacak yönetmelikle memurların, çocukları ilköğretim çağına başlayana kadar haftalık 20 saatlik yarı zamanlı çalışma hakkına sahip olacağını duyurdu.

“Bu düzenleme, ebeveynlerin çocuklarının gelişimine zaman ayırmasını ve aile bağlarını güçlendirmesini sağlayacak” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu istihdamına yönelik de açıklamalarda bulundu.

YENİ İSTİHDAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer ünvanlarda peyderpey toplam 20 bin yeni personel alımı yapıyoruz” diyerek yeni istihdam fırsatlarını duyurdu.

SANAYİ BAKANLIĞI'NDAN TEŞVİK ÇAĞRISI YAPILACAK

Konuşmasında sanayi sektörüne yönelik teşviklere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sanayi Bakanlığımız teşvik programının çağrısını bugün yapacak. Belirlenen yatırımların her birine 240 milyon liraya kadar finansman desteği sağlayacağız” dedi.