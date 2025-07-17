Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarını kınayarak Suriye’nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptı ve gençlere yönelik kışkırtmalara karşı uyardı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaklaşık 2 saat süren Kabine Toplantısı’na başkanlık etti.

Toplantı sonrası Millete Sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin yarım asırlık prangalarından kurtulmak için çok boyutlu bir çaba içinde olduğunu belirterek, “Milletim bilsin ki biz siyasi ikbal peşinde değiliz, milletin ve memleketin istikbalini garantiye almanın peşindeyiz” dedi.

İSRAİL’E SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Suriye’ye yönelik son saldırılarını sert bir dille eleştirerek, “İsrail hukuk tanımaz, kural tanımaz, şımartılmış bir terör devletidir. Dürzileri bahane ederek haydutluğunu Suriye’ye taşıdı. Bölgemizin en büyük sorunu İsrail’in saldırganlığıdır” diye konuştu.

Suriye’nin parçalanmasına asla rıza göstermeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, “İstikrarlı bir Suriye, çevresindeki tüm ülkeler için istikrar üretecektir. Tersi durumda herkes bu yükü taşıyacaktır” dedi.

Kabine Toplantısı Sonrası Millete Sesleniş https://t.co/0imT9yDBUF — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 17, 2025

SURİYE POLİTİKASI VE KÜRT MESELESİ

Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü, milli birliği ve çok kültürlü kimliğini koruma politikasını sürdüreceğini ifade etti.

“Sınırlarımız içindeki Kürt vatandaşlarımız gibi Suriye’deki Kürtler de öz kardeşimizdir. Onların Siyonizmin sofrasına meze olmalarına müsaade etmeyeceğiz” diyen Cumhurbşakanı Erdoğan, İsrail’in zulüm ve katliamla güvenli bir gelecek aradığını ancak bu topraklarda ev sahibi olan Türkiye’nin buna izin vermeyeceğini söyledi. İlgili bakanlıkların ve güvenlik birimlerinin Suriyeli muhataplarla temas halinde olduğunu, gelişmelerin anbean takip edildiğini ekledi.

GENÇLERE VE GÜVENLİĞE VURGU

Erdoğan, gençlere yönelik kışkırtmalara da değinerek, “Günlerdir evlatlarımızı kışkırtanlara sesleniyorum: Bu ülkenin tertemiz çocuklarını rahat bırakın. Hiçbir evladımızın emeğinin, umutlarının heba edilmesine izin vermeyiz. Güvenliğin en üst düzeyde sağlanması bizim olmazsa olmazımızdır” dedi.