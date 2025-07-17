Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefonda görüşerek İsrail’in Suriye’ye saldırılarını kınadı, Türkiye’nin Suriye halkına desteğinin süreceğini vurguladıANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre görüşmede, İsrail’in Suriye’ye yönelik son saldırıları ve ülkedeki güncel durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in saldırılarının kabul edilemez olduğunu, bu saldırganlığın tüm bölge için tehdit oluşturduğunu belirterek, Türkiye’nin, Suriye halkına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de Dürzilerle sağlanan ateşkesten memnuniyet duyduklarını da dile getirdi.

Şara ise Suriye’nin siyasi birliğini koruma, toprak bütünlüğünü sağlama ve egemenliğini muhafaza etme çabalarına verdiği destek için Erdoğan’a teşekkürlerini sundu.