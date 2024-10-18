2025 yılına girmeye hazırlanan Türkiye’de, memur maaşları ve emekli maaşları için zam oranları merakla bekleniyor. Özellikle öğretmen, polis, doktor, hemşire, avukat ve mühendis gibi farklı meslek gruplarını kapsayan bu maaş artışları, milyonlarca memuru ve emeklisini doğrudan etkileyecek.Reyhan ÖZBAKIR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Memur maaş zammı, yıl sonu yaklaşırken gündeme gelen önemli konulardan biri oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan beklenti anketine göre, yıl sonu enflasyon (TÜFE) beklentisi biraz düşüş göstermiş durumda. TÜİK'in verilerine göre, Ağustos ayında enflasyon aylık %2,47, yıllık ise %51,97 olarak kaydedildi. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon rakamları, 2025 yılındaki memur zammını belirleyecek temel unsurlar arasında yer alıyor.

2025 için memur maaşlarına yapılacak zam oranı, memur ve memur emeklileri için 2025'in ilk 6 ayında %6, ikinci 6 ayında ise %5 olarak belirlenmiş durumda. Ancak, bu zam oranlarının enflasyonun altında kalması durumunda, memur ve emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı da yansıyacak.

ENFLASYON FARKI VE HESAPLAMALAR

Ağustos ayındaki %2,47'lik enflasyon oranı, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayı için %3,23 ve Ağustos ayı için %2,47 oranında zam hakkı kazandırdı. Bu kümülatif artış, toplamda %5,77 olarak hesaplandı. Ancak bu zam, Ocak 2025’te maaşlara yansıyacak ve her ay açıklanan enflasyon oranları ile birikimli olarak hesaplanacak.

MERKEZ BANKASI'NIN YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası, Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre yıl sonu TÜFE beklentisini %43,31’den %43,14’e düşürdü. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki ankette %28,71 iken bu dönemde %27,49 olarak kaydedildi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise sırasıyla ,30 ve ,38 olarak gerçekleşti.

“MEMUR MAAŞLARINDAKİ ARTIŞLAR, SADECE ENFLASYON ORANLARINA BAĞLI OLMAMALIDIR”

Ekonomistler ise memur maaşlarının belirlenmesinde enflasyonun yanı sıra ekonomik büyüme oranlarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguluyor. Memur maaşlarındaki artışların, sadece enflasyon oranlarına bağlı olmaması gerektiğini kaydeden ekonomi uzmanları, ekonomik büyümenin kamu hizmetlerinin kalitesi ve yaşam standartlarının da dikkate alınarak gerçekleşmesi gerektiğini dile getiriyor. Eğer enflasyon oranı yüksekse, memurların alım güçlerini koruyabilmeleri için daha yüksek oranlarda zam yapılmasının önemli olduğunu kaydeden uzmanlar, ayrıca memurların geçim koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini belirtiyor.