Son bir haftaya ilişkin faaliyetlerini basın yoluyla duyuran Milli Savunma Bakanlığı, sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 106 şahsın yakalandığını ve bu süreç içerisinde terörle mücadele noktasında ise 31 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığının faaliyetlerinin anlatıldığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı bu hafta Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı'nda gerçekleştirildi.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirilen toplantıda, devletin bekası ve milletimizin güvenliği için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetlerin başarıyla sürdüğünün altı çizildi.

HUDUTLARDA 106 ŞAHIS YAKALANDI

Sınırların ve halkımızın güvenliği için hudutlarımızda alınan yoğun, dinamik ve çok yönlü etkin tedbirler sayesinde; son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 106 şahıs yakalandığı belirtilirken, yakalanan şahıslardan 3’ünün terör örgütü mensubu olduğu, bin 573 şahsın ise hududu geçemeden engellendiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 720, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 9 bin 754'e ulaştığı kaydedildi.

SON BİR HAFTADA 31 TERÖRİST ETKİSİZ!

Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadeleden hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasına kadar güvenlik strateji kapsamında Irak ve Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarda son bir haftada 31, 1 Ocak’tan bugüne kadar ise 408 terörist etkisiz hâle getirildiğini duyuran Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Aktürk, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağaralarda teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş, etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı terörist daha hudut karakollarımıza teslim olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve milletimizin güvenlik ve huzuru için bölgedeki operasyon ve arama tarama faaliyetlerine aralıksız devam edecektir" diye konuştu.