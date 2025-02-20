Türkiye’nin başkenti Ankara’da Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Konferans Salonu’nda düzenlenen "Sarıkamış Harekâtından Harşit Zaferine Şehitlere Vefa" başlıklı panel, yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinlikte, Kafkas Cephesi'nin ve HarşitSavunması'nın tarihi önemi vurgulandı.

KOCAELİ (İGFA) -I. Dünya Savaşı sırasında Orta ve Doğu Karadeniz’in savunmasında yazılan kahramanlık destanı Harşit Savunması, Türk tarihindeki unutulmaz zaferler arasında yerini koruyor. Harşit Savunması Vakfı, bu tarihi mücadelenin bilinirliğini artırmak ve şehitleri anmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Vakfın düzenlediği anma etkinlikleri geçtiğimiz günlerde Giresun ve Gümüşhane’de de büyük ilgi görmüştü.

PROF. DR. OSMAN KÖSE MODERATÖRLÜK YAPTI

Panelin moderatörlüğünü Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nden Prof. Dr. Osman Köse üstlendi. Etkinlikte, Oryantiring Federasyonu Başkanı Emekli Albay Atilla Güler Kafkas Cephesi Kopdağı Savunması hakkında bilgi verirken, TRT Prodüktörü Ayhan Arabacı "Kafkas Cephesi Beyaz Savaş" belgeselini tanıttı. Araştırmacı Gazeteci ve Belgesel Yönetmeni İsmail Kahraman ise Harşit Vadisi'nin tarihi üzerine belgesel sunumu gerçekleştirdi. Harşit Savunması Vakfı Başkanı ve Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya da HarşitSavunması’nın zaferler tarihimizdeki yeri üzerine önemli bilgiler paylaştı.

BELGESEL GÖSTERİMİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi tarafından hazırlanan "Harşit Zaferi" belgeselinin sinevizyon gösterimi katılımcılardan tam not aldı. Harşit Irmağı’nın tarihi ve bölgenin Türk-İslam medeniyetindeki önemi, görsel materyallerle desteklenerek izleyicilere sunuldu.

107. YIL DÖNÜMÜ COŞKUYLA KUTLANDI

Harşit Savunması Zaferi'nin 107. yıl dönümü, 12 Şubat 2025 tarihinde Giresun ve Gümüşhane’de coşkuyla kutlandı. Tirebolu-Doğankent yolunda "Zafer ve Şehitlere Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirilirken, Kürtün’de de bir anma programı düzenlendi. Harşit Savunması Vakfı, bu etkinliklerle hem tarih bilincini canlı tutmayı hem de şehitlerin hatırasını yaşatmayı amaçlıyor.

HARŞİT VADİSİ'NİN STRATEJİK ÖNEMİ

I. Dünya Savaşı sırasında Rus kuvvetlerinin Doğu Karadeniz’e yönelik işgal girişimlerine karşı Türk askerlerinin kahramanca savunma yaptığı Harşit Vadisi, 1916-1918 yılları arasında zorlu mücadelelere sahne oldu. Rus kuvvetlerinin ilerleyişini durduran Harşit Savunması, Türklerin Kafkas Cephesi'nde verdiği son büyük mücadele olarak tarihe geçti.