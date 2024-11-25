Bursa İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 8. Kitap Günleri Fuarı kapsamında İnegöl’e gelen Gazeteci-yazar ve televizyon programı sunucusu Mehmet Akif Ersoy, “Gazze ve Küresel Medya Algısı” konulu söyleşide İnegöllülerle buluştu.BURSA (İGFA) - Gazeteci-yazar ve televizyon programı sunucusu Mehmet Akif Ersoy, “Tünel; Gazze’de Yaşamak” kitabıyla gündüz fuar alanında sevenleriyle buluştu. Akşam ise Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen söyleşide Gazze’de yaşananları ve küresel medyanın oluşturduğu Filistin algısını anlattı.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar ile vatandaşların katıldığı söyleşide, Mehmet Akif Ersoy medya algısı üzerine anlatımlarda bulundu. Basında ve ekranlarda gösterilen her şeyin bir amaca hizmet ettiği gerçeğini anlatan Ersoy, savaş muhabirliği yaptığı dönemden anılarını da dinleyicileriyle paylaştı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren söyleşide salondaki vatandaşların sorularını da yanıtlayan ünlü yazar, program sonunda ise salondaki vatandaşlar için kitaplarını imzaladı. Program sonunda gecenin anısına Mehmet Akif Ersoy’a Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar tarafından hediye takdim edildi.