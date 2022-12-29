Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğünde 2000 yılından beri çeşitli birimlerde Mühendis, Şube Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı ve Bölge Müdürü olarak görev yapmış olan, 29 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ise DSİ Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yürüten Mehmet Akif BALTA, 28 Aralık 2022 tarihinde, Prof. Dr. Lütfi AKCA’dan DSİ Genel Müdürlüğü görevini devralarak çalışmalarına başladı.

Görevi devraldıktan sonra yazılı bir açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “DSİ ülkemizin kalkınmasında kilometre taşlarından olup, bir markadır. DSİ’nin hizmetlerinden faydalanmayan tek bir vatandaşımız yoktur. Düne kadar olduğu gibi bundan sonrada durmadan, yılmadan, yorulmadan ve gece gündüz demeden daha çok çalışmaya devam edeceğiz.

Bizler bugün bu bayrağı devralmış olmaktan gurur duymakla birlikte bu bayrağı en ileriye taşımakla mükellef olduğumuzun bilincindeyiz. ‘Müslümanın iki günü eşitse ziyandadır’ hadis-i şerifinden yola çıkarak, yarın bugünden daha çok çalışacağız.

Bilindiği üzere iklim değişikliği su kaynakları üzerinde olumsuz etkisini göstermektedir. Bu sebeple su kaynaklarının korunması ve etkin kullanımının önemi daha da artmıştır. Dünyayı etkisi altına alan salgın süreci ve bununla birlikte yaşanan gıda krizi de suyun önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Su, hayatın merkezinde olduğu gibi kalkınmanın da merkezindedir. Susuz bir kalkınmanın mümkün olmadığı aşikârdır. Bundan dolayı kurumuzun çalışmalarının önemi artmıştır. Her gün bir önceki günden daha çok çalışmamız gerekmektedir. Yarın karşılaşacağımız sorunları aşmak için bugün daha çok çalışacağız.

Su kaynaklarının yönetiminde, günümüz şartları dikkate alındığında “risk yönetimi” anlayışımızın merkezini teşkil etmektedir. Çünkü iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı risklerin yanı sıra kuraklık, sel ve taşkınların tabiatında var olan belirsizlikler de bulunmaktadır.

Bu belirsizlikleri ortadan kaldırmak içinde su yönetiminin en tepesinde, suyu planlayan ve bu plan dâhilinde su yapılarını inşa eden DSİ gelmektedir.

Bu tesisleri inşa ederken ülkemizin su arzını arttırmayı su talebini ise azaltmayı mümkün kılacak mühendislik çözümler üretme gayreti içindeyiz.

Sonuç olarak su kaynaklarımızı gıda ve enerji arz güvenliğine olabildiğince katkı sağlayacak bir planlamayla yönetmek için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyor, hangi havzada hangi faaliyette bulunacağımızı, hangi ölçüde su tüketeceğimizi titiz hesaplarla belirliyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile ‘’Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında hiçbir fark yoktur.’’

Dolayısı ile bizlerde ‘Su Vatandır ’diyoruz.

Vatana hizmetkâr olmaya devam ediyoruz.

Dolayısı ile ülkemizin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda suyumuzu israf etmeden ve su kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak için gece gündüz demeden mesai mefhumu gözetmeden çalışacağız. Bize bu görevi tevdi eden Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ’ye ve görevi devraldığım Sayın Prof. Dr. Lütfi AKCA’ya şükranlarımızı sunuyorum. Allah bizi milletimize karşı mahcup eylemesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.‘Diyerek açıklamalarını tamamladı.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta kimdir?

1975 yılında Trabzon’da doğdu. İlkokulu Trabzon Akçaabat Merkez İlkokulu, Orta-Lise tahsilini Akçaabat İmam Hatip Lisesinde tamamladıktan sonra 1997 Yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Kısa bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra 1999 yılında Erzurum’da kısa dönem olarak askerliğini tamamladı.18.07.2000 tarihinde DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünde mühendis olarak göreve başladı. 2000 yılından beri DSİ’de çeşitli birimlerde Mühendis, Şube Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı ve Bölge Müdürü olarak çalışmıştır. 29 Temmuz 2021tarihinden itibaren DSİ Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.