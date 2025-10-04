Yalın sağlık başta olmak üzere alanında gerçekleştirdiği yeniliklerle öncü çalışmalara imza atan Medicabil Sağlık Grubu, öncü çalışmalarını sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Medicabil Sağlık Grubu Yönetimi, Dünyanın düşünce gücüyle çalışan giyilebilir cybernicx robotu sistemini Bursa’da farklı hastanelerde görev yapan, konularında uzman beyin cerrahları, nörologlar, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları ve ortopedistlere tanıttı.

Medicabil Sağlık Grubu, Dünya Teknoloji Ödülü, Japonya Yenilikçi Ödülü, 21. Yüzyıl Buluş Ödülü, Japonya Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Ödülü, Japonya İmparatoru’ndan Mor Kurdeleli Onur Madalyası gibi birçok ödül ve nişana sahip olan yazılım teknolojisini Bursa’ya getirdi.

İnme, Multiple Skleroz, Parkinson, Selebral Palsi, omurilik yaralanmaları ve sporcu yaralanmaları gibi rahatsızlıkların tedavisinde büyük oranda fayda sağlayan yazılım teknolojisi ile hastalar, giyilebilir robotik uzuvları düşünce gücüyle hareket ettirip, tedavi olabilecekler.

Sistem, Cyber Robotic Center Firması Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Mehmet Akdemir tarafından doktorlara anlatıldı. Medicabil Sağlık Grubu Nilüfer hizmet binasında gerçekleştirilen programda farklı hastanelerde görev yapan beyin cerrahı ve ortopedistler aynı zamanda uygulamalı bir şekilde yazılımı tanıma şansı buldu.

Doktorlarla birlikte sistemi inceleyen Medicabil Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, Bursa’ya getirdikleri teknolojinin gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirtti. Hızla gelişen robotik teknolojinin imkanları ile hastalarına verimli ve etkili tedavi imkanlarını sunmaya devam edeceklerini ifade eden Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, Medicabil Sağlık Grubu’nun öncü çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.