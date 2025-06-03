Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği kongre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni akademik bir perspektifle değerlendirmek üzere Ankara’da başladı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Kongresi”, Ankara’da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nda başladı. İki gün sürecek kongrenin onursal başkanlığını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin üstlendi.

Bakan Tekin, açılış konuşmasında akademik toplantıları politize etmeden, bilimsel katkılara odaklandığını vurguladı. Tekin, “Eleştiriyi zenginlik olarak görüyoruz. Bu kongrede ifade edilecek her görüş bizim için değerli. Görüş alışverişini her düzeyde sürdürüyoruz; ‘Öğretmenler Odası’ etkinlikleri ve öğrenci buluşmaları buna örnek. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin akademik değerlendirmeleri, politikalarımızı güçlendirecek” dedi.

10 YILLIK DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN İLK ADIMI

Modelin temellerinin 2014’teki Birinci Eğitim Felsefesi Kongresi’yle atıldığını belirten Bakan Tekin, “O günden beri çalıştaylar ve toplantılarla dönüşüm sürecini başlattık. Bugün, modelin uygulamasının ilk yılını değerlendiriyoruz. Bakanlık bünyesinde Talim ve Terbiye Kurulu, genel müdürlükler ve il müdürlükleri değerlendirmeler yaptı. Bu kongre, bağımsız ve bilimsel bir analiz sunacak” dedi. .

Kongrenin uluslararası niteliğine dikkat çeken ve sosyal bilimlerde veri paylaşımı eksikliğine işaret eden Bakan Tekin, “MEB, dev bir veri havuzuna sahip. Akademisyenlere her türlü veriyi paylaşmaya hazırız. Sizlerden uluslararası yayınlarla Türkiye’deki gelişmeleri dünya ile paylaşmanızı bekliyoruz.”dedi.

BECERİYE DAYALI EĞİTİM MODELİ

MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu ise, modelin zihinsel, fiziksel ve ahlaki gelişimi esas alan bütüncül bir eğitim ekosistemi hedeflediğini söyledi.

10 yıllık bir süreç sonunda, ihtiyaç analizleri ve saha raporlarıyla kendi sorunlarımıza özgün çözümler ürettiklerini ifade eden Topçu, modelin beceri temelli bir yaklaşımla modern bir eğitim sistemi sunduğunu, 752 bildiriden 662’sinin Bilim Kurulu tarafından değerlendirildiğini, kurulun ise 50 profesör, 45 doçent, 40 doktor ve uzmanlardan oluştuğunu belirtti.

Kongrede “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin Temelleri ve Küresel Trendler” ile “Eğitimde Yeni Paradigmalar: Yapay Zekâ, Dijital Kültür ve Uluslararası Deneyimler” panellerinin yanı sıra “Uluslararası Perspektifler ve Deneyimler” ile “Yenilikçi Sınıflar Projesi” panelleri de düzenlenecek.