Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Haziran 2025’te yapılan LGS sınavında soru kitapçıklarının sınav bitmeden paylaşıldığı iddialarını yalanladı; sınav güvenliğinin tam sağlandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bazı basın organları ve sosyal medya platformlarında, 15 Haziran 2025’te gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezî sınavının sözel alan soru kitapçıklarının sınav bitmeden paylaşıldığı ve güvenliği zedelediği yönündeki iddiaları yalanladı. Bakanlık, bu iddiaların asılsız olduğunu ve sınav sürecinin titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

MEB’in açıklamasına göre, LGS sınavı iki oturum halinde uygulandı. Sözel alan oturumu 09.30’da başlayıp 10.45’te sona erdi. Bu oturumun ardından salon yoklama listeleri ve cevap kâğıtları geri açılamayan zarflara yerleştirilerek özel seri numaralı kilitlerle sınav kutularına konuldu. Sayısal alan oturumu ise 11.30’da başlayıp 12.50’de tamamlandı; tüm güvenlik önlemleri eksiksiz uygulandı. Soru kitapçıkları, isteyen öğrenci ve velilere teslim edilmek üzere okullarda bırakıldı.

PAYLAŞIM SAATİ İDDİALARI ÇÜRÜTTÜ

Bakanlık, söz konusu haberlerdeki görsellerde paylaşım saatinin 11.57 olduğunun belirtildiğini, bunun 10.45’te sona eren sözel oturumu etkilemeyeceğini vurguladı. MEB, “15 Haziran 2025’te okullarımızda titizlikle gerçekleştirilen LGS sınavının güvenliğine gölge düşürecek herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır” dedi.

MEB, yalan ve yanlış bilgilerle toplumu manipüle eden, öğrenci ve aileleri endişeye sevk eden bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Bakanlık, sınav süreçlerinin şeffaf ve güvenli bir şekilde yürütüldüğünü bir kez daha vurguladı.