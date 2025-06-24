Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde personelin gönüllü katılımıyla kurulan Bursa Acil Müdahale (BAM) ekibi, olası afet durumlarında hızlı hareket edebilmek amacıyla eğitim çalışmalarına başladı.BURSA (İGFA) - Bursa’da altyapıdan üstyapıya, kültürden sanata kadar pek çok alanda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, afetlere hazırlık ve toplumsal sorumluluk projelerine de ağırlık veriyor.

Birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa'nın dirençli ve sürdürülebilir bir kent olması adına çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Afet İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesine belediye personelinin gönüllü katılımıyla Bursa Acil Müdahale (BAM) ekibini kurdu.

Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde bir araya gelen ekiplere, ‘Temel afet farkındalık eğitimi’ verildi. İlerleyen günlerde ileri seviyede eğitimler alacak olan ekipler, olası bir afet durumunda hızlı hareket edilmesine katkı sunacak.

Afet İşleri Dairesi Başkanı Fatih Işık, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in bilimsel veriler ışığında, kentsel dönüşümden arama ve kurtarma ekiplerinin eğitimine kadar her alanda hazırlık çalışmalarına büyük önem verdiğini söyledi.

Belediye bünyesinde gönüllü arama kurtarma ekibinin olmadığını tespit ettiklerini ve hızlı bir şekilde personelin gönüllü katılımıyla BAM ekibini oluşturduklarını belirten Işık, “Ekibimizde, daha önce arama kurtarma çalışmalarında bulunmuş personeller olduğu gibi ilk defa katılanlar da bulunuyor. Ekibi oluşturduktan sonra hızlı bir şekilde eğitim faaliyetlerine başladık. İlk aşamada afet farkındalık eğitimi verildi. Önümüzdeki günlerde daha spesifik ve teknik konularda teorik ve pratik eğitimler verilecek. Amatör ruhla başladığımız projede, personelimizi profesyonel bir arama kurtarma ekibine dönüştüreceğiz ve müdahale edebilecek duruma getireceğiz” diye konuştu.