Bayburt Masat'lılar Derneği yönetiminin Düzenlediği Aşıklar gecesinde Hemşerilerimiz bir araya geldi. Bayburt Masatlılar Derneği Başkanı Mücahit Köse geceye katılım sağlayanlara teşekkür etti.

Gecede Aşık Bayram Denizoğlu ve Aşık Rahim Sağlam Bayburtlu Hicrani ve İrşadi Babanın eserleri, Aşıkların atışmalarıyla güzel bir program yaşattılar.

Bayburt Masat'lılar Dernek yönetimi geceye katılan hemşerilerimize ikramlarda bulundular.

Âşıklar gecesi Dernek Başkanları ve hemşerilerimiz katılımıyla gerçekleşti.