Bayburt’un Düşman işgalinden kurtuluşunun 105.yıldönümünde Vatan uğruna can veren tüm şehitlerimiz için Kaynarca Merkez Camiinde öğlen Namazı sonrası Mevlidi şerif okutuldu.

Marmara Bölgesi Bayburt Derneği Başkanı Ali Kemal Birgül ve yönetimi,her yıl 21 Şubat’ta 1918 yılı 21 şubat şehitlerini anmak için program düzenliyor.

Bu Yılda Şehitlerimiz unutulmadı.Bu yıl Depremde şehit olan Deprem Şehitleri içinde dualar edildi.

Hemşerilerimizin ve vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği programdan sonra Camii önünde lokma ikram edildi.

Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneği başkanı Ali Kemal Birgül, Bayburt’un Düşman işgalinden kurtuluşunun 105.yıldönümünde Vatan uğruna can veren tüm şehitlerimiz için bu gün Dernek yönetimi olarak şehitlerimiz için Mevlidi şerif okuttuk.Ayrıca Kahramanmaraşta yaşanan Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız içinde dualar ettik.

Mevlidi şerif programımıza katılan tüm hemşerilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz dedi.Bizler görev yaptığımız dönemde bu tür programları her daim yaptık ve yapmaya devam edeceğiz.Bizden sonrada şehitlerimiz unutulmayacaktır dedi.

Haber: Sinan Purut