Kurtuluş Savaşında ve Doğu Cephesinde göğüslerini düşmana siper eden Şehitlerimizi Bayburt’ta ve İstanbul da anma etkinlikleri devam ediyor.

1918’de Ülkemizin ve Bayburt’un Kurtuluşu için Kop Dağlarında Altı ay süren muharebelerde Şehit düşen Askerlerimiz için ilk Mevlit Programı düzenlendi Kuran okutuldu.

Bayburt’un Kurtuluşunun 106.Kurtuluş Programları öncesi Marmara Bölgesi Bayburt Derneğinde, Şehitlerimiz için mevlit okutuldu.

Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Ali Kemal Birgül ve yönetimi Bayburt’un kurtuluşunun 106.yılında 21 Şubat’ta Kop dağlarında Şehadete yürüyen ve tüm şehitlerimiz için, Kaynarca Merkez Camiinde Kuran okuttu.

Şühedayı anma programına Bayburtlu Sivil toplum kuruluşu başkanları, siyasetçiler Bayburtlu hemşerilerimiz vatandaşlar katıldı.

Çok sayıda Hemşerilerimizin katıldığı anma programı, Kaynarca Merkez Camiinde okunan Kuran tilaveti ve Mevlit sonrası ikramlar yapıldı, Dualar edildi.

Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Ali Kemal Birgül:

Bu vatanı bize emanet eden tüm şehitlerimize Allahtan Rahmet diliyorum, Bildiğiniz gibi Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada, Şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Bayburtlu Salih Ay’da Allahtan rahmet Ailesinin ve tüm Milletimizin başı sağ olsun diyorum.

Mevlidi şerif programının ardından vatandaşlara lokma ikram edildi.