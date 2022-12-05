Marmara bölgesi Bayburt kültür ve yardımlaşma derneği olağan Kongresini gerçekleştirdi.

12.Olağan Kongre,İstanbul Kaynarca da bulunan Marmara bölgesi Bayburt kültür ve yardımlaşma derneği Konferans salonunda yapıldı.

Kongre Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Divan seçimine geçilen Kongrede Divan Başkanlığına Eşref Şeneroğlu seçildi.Divan Üyeliklerine Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Adem Doğan seçildi.

Tek adayla gidilen seçimde Marmara bölgesi Bayburt kültür ve yardımlaşma derneği Başkanı Ali Kemal Birgül yeniden seçildi.

Başkan Ali Kemal Birgül yaptığı konuşmada,Derneğimizin kuruluşundan bu güne kadar görev yapan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyor,Ahirete intikal edenlere Allahtan rahmet diliyorum dedi.

Genel kurulumuz Derneğimizin 12.genel kurulu.Sizlerden aldığımız destekle Derneğimizi bu günlere kadar getirdik.Bu Kongermizin de Bayburt ve Bayburtlulara hayırlı olmasını diliyorum.

Derneğimiz sadece üyelerimizin değil tüm Bayburtlulara ve bölge insanına hizmet ediyor.İhtiyaç hasıl olduğunda Derneğimize yapılan talepler neticesinde Derneğimizi her daim hizmete sunduk.

Pandemi sürecinde kısıtlanan faaliyetlerimizi yeniden başlatacağız.Pandemi sürecinde İhtiyaç sahibi Ailelere maddi ve manevi desteklerimizi sürdürdük.

Gençlik kollarımızın başlattığı eğitime destek faaliyetleri devam etti.Ramazan ayında yardım kolsi dağıttık.Bayburt’ta düzenlenen hafızlık icazet töreninde hafızlarımıza destek olduk.

Yönetim kuruluma yapmış oldukları maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Bayburt sivil toplum kuruluşlarımızın düzenlediği tüm programlara katılım sağladık dedi.

Kongrede Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi durmuş, Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Adem Doğan ve Hüsamettin Elçi birer selamlama konuşması yaptılar.

Kongre hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.