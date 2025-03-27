Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İlçe İftar Programları kapsamında, Artuklu ilçesinde gerçekleştirilen “Kardeşlik İftarı”, Müslüman, Süryani ve Ezidi Dinleri temsilcileri başta olmak üzere yoğun bir katılımla Artuklu Fuar Alanı’nda yapıldı.MARDİN (GİFA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, iftara katılan hemşehrileriyle bir araya gelerek Ramazan-ı Şeriflerini tebrik etti. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve ardından Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak açılış konuşmasını yaptı.

İftar programında konuşan Vali Akkoyun, Ramazan ayının birlik ve beraberlik içinde geçtiğini belirterek, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif’in son günlerini yaşıyoruz. Bugün Artuklu ilçemizde çok özel bir sofrayı paylaşıyoruz. Mardin’imizde Ramazan ayını hep birlikte dayanışma, sevgi ve kardeşlik içinde geçirdik.” dedi.

Vali Akkoyun, Ramazan ayı boyunca yapılan yardımları da şu şekilde açıkladı: 10 ilçede ihtiyaç sahibi 17.500 aileye toplam 30 milyon TL nakdi yardım yapıldı. Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından 50 bin gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Aşevinde, Türk Kızılay iş birliğiyle günlük 4 bin kişilik yemek pişirildi. Fırında günlük 10 bin ekmek üretilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Her gün bir ilçede “Kardeşlik Sofrası” kurularak 1.500-2.000 kişiyle iftar yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’ndaki iftar çadırında her gün 1.500 kişiye iftar verildi.

FARKLI İNANÇLAR AYNI SOFRADA BULUŞTU

Mardin’in yüzyıllardır farklı etnik ve inanç gruplarının bir arada yaşadığı, kardeşliğin ve hoşgörünün kenti olduğunu vurgulayan Vali Akkoyun, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün yine aynı masada Süryani, Ezidi ve farklı inançlara sahip kardeşlerimiz misafirimiz oldular, soframızı şereflendirdiler. Bizler bu topraklarda kardeşçe yaşayacağız. Atalarımız nasıl kardeşçe yaşadıysa bizler de bu kardeşliği güçlendirecek ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde ulaştıracağız.”

Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Vali Yardımcıları Mehmet Naim Akgül, Hasan Kurt ve Osman Çelikkol, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Deniz Malkoç, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Osman Kaba, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, Aziz Şehitlerimizin Aileleri, Kahraman Gazilerimiz ve Aileleri, Müftü Dr. Enver Türkmen, Kırklar Kilisesi Papazı Gabriel Akyüz, Ezidi Kanaat Önderi Binno Demir, Rahip Gabriel Akkurt, Ermeni, Keldani, Ortodoks ve Katolik Kiliseleri Vakıf Yöneticileri, Kamu Kurum ve Kuruluşları Amirleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları Yöneticileri ve çok sayıda hemşehrimiz katıldı.

Program, dualar ve yapılan iftarın ardından sona erdi.