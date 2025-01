Mardin’in Artuklu ilçesinde, aralarında husumet bulunan Sincar, Toparlı ve Kerelti aileleri, Artuklu Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Ali Amak ve Mardin Baro Başkanı Avukat Ahmet Duyan’ın öncülüğünde gerçekleştirilen arabuluculuk girişimleriyle barıştı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Amak ve Duyan’ın girişimleriyle yapılan yoğun görüşmeler sonucunda, her iki ailenin temsilcileri bir araya gelerek, geçmişteki husumetleri geride bıraktı ve barış sağlandı.

Amak ve Duyan’ın Barış görüşmelerine önemli katkı sağlayan isimlerden biri de Abdülkadir Sincar oldu. Taraflar arasındaki güven ortamının oluşmasında büyük rol oynayan Sincar, görüşmelerin başından itibaren aktif bir şekilde yer aldı.

Barış sağlanmasının ardından açıklama yapan Artuklu Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Ali Amak, sürecin önemine dikkat çekerek, Mardin’in huzuru ve toplumsal barışına katkı sağlamak amacıyla yürütülen bu girişimlerin büyük bir anlam taşıdığını belirtti.

Amak, şu ifadeleri kullandı: “Mardin, tarihsel olarak farklı kültürlerin, inançların ve etnik grupların bir arada huzur içinde yaşadığı bir şehir olmuştur. Bugün, Sincar, Toparlı ve Kerelti aileleri arasındaki husumeti sona erdirerek, bu geleneği yaşatmayı başardık. Bu barışın sağlanması, sadece bu üç aile için değil, tüm Mardin halkı için çok önemli bir adımdır. Bizler, toplumun her kesiminden insanlarımızı bir araya getirecek, huzuru ve güveni pekiştirecek projelere imza atmaya devam edeceğiz. Mardin’deki her birey, her aile, bir diğerine saygı göstererek, sorunlarını barışçıl yöntemlerle çözebilmelidir. Bu barış süreci, Mardin’deki tüm topluluklara örnek olmalı ve bu topraklarda barış içinde bir arada yaşama kültürünü pekiştirmelidir.”

Mardin Baro Başkanı Avukat Ahmet Duyan ise, “Bu tür barış süreçlerinin toplumsal barışa da katkı sunduğunu düşünüyoruz. Barışın sağlanması, bölgedeki huzuru pekiştirecektir,” şeklinde konuştu.