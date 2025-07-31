Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan klima krizi, aşırı sıcaklarla birlikte hasta yakınlarını isyan ettirdi.MARDİN (İGFA) - Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde klimaların çalışmaması nedeniyle hasta yakınları, bunaltıcı sıcaklarda vantilatörle serinlemeye çalışıyor. Hastane yetkilileri ise, konuya dair “arıza” savunması yaptı.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklar tüm ülkeyi etkisi altına alırken, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde klimalar çalışmıyor. Hastanenin eski binasında bulunan KBB, Nöroloji, Enfeksyon bölümlerinde yatan hastaların bulunduğu servisler ve polikliniklerde günlerdir devam eden mağduriyet karşısında hasta yakınları ve aileler tepkili.

HASTA YAKINLARI TEPKİLİ

Hastane yetkililerinin “arıza” savunmasına karşı hasta yakınları, yetkililerin odalarında klimaların arıza nedeniyle çalışmadığını iddiasında bulundu. Hasta yakınları, kendi imkânlarıyla hastaneye vantilatör getirerek, sorunu çözmeye çalıştı.

DEVLET HASTANESİNDE KLİMA SORUNU

Hasta yakınları, “ Hastane binasında hiçbir klima çalışmıyor. İnsanlar vantilatör getirip kendi hastalarını serinletmeye çalışıyor. Tepki gösterince de ‘bozuk’ olduğu söyleniyor. Yetkililerin odalarındaki klimaların çalıştığını ancak hastaların olduğu bölümlerde klimaların çalışmadığını kaydeden vatandaşlar, “Bir an önce yetkililerin buna el atılmasını istiyoruz. Bir haftadır hastam burada. Bu sıcaklardan hastalar bunaldı.?”

Bir başka hasta yakını ise, klimaların çalışmaması nedeniyle perişan olduklarını belirterek, “Biraz vicdan” diyerek tepkisini gösterdi.