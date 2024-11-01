Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 15 yıllık ağacı motorlu testere ile kesen şahıslara gerekli cezai işlem uygulayarak kesilen ağacın yerine ise fidan dikti. Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Eski Hastane Caddesi’nde kaldırımda bulanan 15 yıllık ağacı kesilmesine yönelik sosyal ve yerel medyada çıkan görüntüler üzerine hareket geçen Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, ağacı kesen kişileri tespit etti.

Ekipler, daha sonra ağacı kesen şahıslara yönelik cezai işlem uyguladı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekipler ise 15 yıllık ağacın kesildiği yere fidan dikimi gerçekleştirdi.