Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Bayburt Sivil toplum kuruluşlarımız yardımda yarıştılar.

Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Afet Bölgesine gönderilmek üzere yardım kampanyası başlatmıştı.Toplanan yardımlar Kaynarcada bulunan Dernek Merkezinde toplanarak ayrıştırıldıktan sonra Kamyonlara yüklenerek Afet bölgesine yola çıkartıldı.

Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Kemal Birgül yaptığı açıklamada:

“Derneğimizde deprem bölgesine gönderilmek üzere kadın kollarımızla beraber yapılan yardımları paketleyip gönderime hazır hale getirdik. Destek sağlayan herkesten Allah razı olsun. Yardım göndermeye devam edeceğiz.Yardım yapacak vatandaşlarımızdan ricamız yardımlarını kuru gıda olarak yaparlarsa çok iyi olur.”

Deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan yardımlarımız yüklendi yola çıktı emeği geçen yardımlarını esirgemeyen katkı sağlayan herkesten Allah razı olsun.