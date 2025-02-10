Manisa Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Rock müziğinin efsane isimleri Barış Manço ve Cem Karaca için Ustalara Saygı Anma Konseri düzenledi. Göksel Doğançay'ın sahne aldığı konserde Manisalılar, efsanelerin şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşadı.MANİSA (İGFA) - Kültürel mirasa sahip çıkan etkinlikleriyle sanata ve ustalara duyduğu saygıyı düzenlediği etkinliklerle gösteren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin sanat ve kültüründe çok önemli bir yere sahip iki büyük sanatçı Barış Manço'yu 26'ncı, Cem Karaca'yı 21'inci ölüm yıl dönümünde düzenlenen konserle andı.

Kültür Merkezi Lale Salonu'undaki konserde, Göksel Doğançay, Anadolu Rock ve Türk müziğinin efsane isimlerinin unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Büyük ilgi gören konserde, Doğançay’ın performansı dinleyicilerden tam not alırken özellikle çocukların sahneye çıkarak “Güzel Günler Göreceğiz” şarkısını söylemesi, geceye duygusal bir anlam kattı.

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz ve Basın Yayın Şube Müdürü Hasan Eryılmaz da konserde yer aldı.