485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Açık Satranç Turnuvası başladı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın’ın yaptığı açılış hamlesiyle başlayan turnuvaya, 11 farklı ülkeden yaklaşık 200 sporcunun katılıyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Açık Satranç Turnuvası,ilk hamle ile başladı. Açılış törenine, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Efe Ataman, Turnuva Koordinatörü Olcay Ak Nalbant, Turnuva Direktörü Gürkan Aydeniz, sporcular ve aileleri katıldı.

“MANİSA, KÜLTÜR, SANAT VE SPORLA BÜTÜNLEŞİYOR”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in selamlarını ileterek, “Başkanımız açılışta aramızda olamadı, ancak kapanış töreninde bizlerle birlikte olacak. Manisa, Ege Bölgesi’nin en köklü, en kadim şehirlerinden biri. Derin bir geçmişe sahip ve çok zengin bir kültürel yapısı var. Her bölgesi birbirinden farklı güzellikler taşıyor. Böyle önemli bir turnuvayı Manisa’da düzenlemek ve siz değerli misafirleri burada ağırlamak bizim için büyük bir mutluluk. Bu turnuva için hiç tereddüt etmedik,hemen harekete geçtik.Bu organizasyonun Manisa için ne kadar değerli olduğunu biliyorduk.

Bu yıl 485.’si düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’ne farklı bir vizyon kazandırmak istiyoruz. Artık bu Festival’i yalnızca geleneksel bir etkinlik olarak değil, kültür, sanat, spor, tarih ve turizmi bir araya getiren çok yönlü bir festival olarak görüyoruz. Bu nedenle emeği geçen herkese, özellikle bu turnuvanın hayata geçmesi için özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Diliyorum ki bu turnuvanın 15’incisinde de yine sizlerle birlikte olalım” diye konuştu.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN DESTEĞİYLE HAYATA GEÇTİ”

Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Efe Ataman,bu yıl ilk kez düzenlenen turnuvanın Manisa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle hayata geçtiğini ifade ederek, “İlk afişini gördüğüm andan itibaren bu organizasyonun bir parçası olmak istedim. Yıllardır Manisa’ya gelip giden bir satranç tutkunu olarak, bu şehrin bende ayrı bir yeri var. Aramızda olamasa da Türkiye Satranç Federasyonu Başkanımız Fethi Apaydın’ın sizlere sevgi ve selamlarını iletmek istiyorum. Umarım bu beş günün sonunda herkes güzel anılarla Manisa’dan ayrılır” dedi.

MANİSA’DA BİR İLK: ULUSLARARASI AÇIK SATRANÇ TURNUVASI

Turnuva Koordinatörü Olcay Ak Nalbant, Manisa tarihinde ilk kez uluslararası açık satranç turnuvası düzenlenmesinin önemine değinerek, “En büyük temennimiz, bu turnuvanın tıpkı Mesir Festivali gibi geleneksel hale gelmesi ve sporcuların aylar öncesinden bu turnuvaya hazırlanacakları bir hale dönüşmesidir. Yıllardır Mesir Festivali kapsamında uluslararası bir satranç turnuvası hayali kuruyorduk. Bu özlemimizi duyan ve hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’e ve Genel Sekreter Yardımcımız Ulaş Aydın’a teşekkür ediyorum.Onların desteğiyle bu turnuvayı Manisa’ya kazandırdık. Bu yıl turnuvamızda 3 ayrı kategori bulunuyor. Toplamda 11 farklı ülkeden ve Türkiye’nin 29 ilinden yaklaşık 200 sporcu turnuvaya katılıyor. Şehir dışından 126, yurt dışından ise 36 sporcumuz aramızda. Ayrıca 38 unvanlı sporcunun yer aldığı bu güçlü kadro, turnuvaya ayrı bir değer katıyor” diye konuştu.

MANİSA TÜRKİYE SATRANCINDA İLK 5’TE

Turnuva Direktörü Gürkan Aydeniz, Manisa’nın satrançta Türkiye’nin en güçlü 5 şehrinden biri olduğunu belirterek, “Hangi kriteri baz alırsak alalım; her yıl milli takıma ciddi sayıda sporcu kazandırıyoruz. Bu, Manisa’nın satrançtaki gücünü açıkça ortaya koyuyor.Yıllardır uluslararası seviyede sporcular yetiştirmemize rağmen, böyle kapsamlı bir turnuvamız yoktu. Bu eksikliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin değerli destekleriyle gidermiş olduk. En büyük hayalimiz bu turnuvanın gelenekselleşmesi. İleride 15. kez düzenlendiğinde, bugün burada olan sporcuların 'Ben ilk turnuvada da vardım' diyebilmesini istiyoruz. Bu hedefle yola çıktık” ifadelerini kullandı.

21-26 Nisan 2025 tarihleri arasında Anemon Grand Manisa Otel’de düzenlenen Turnuva, 26 Nisan’da düzenlenecek final müsabakaları ve ödül töreni ile sona erecek.