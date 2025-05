Manisa Büyükşehir Belediyesi, halkın görüşlerini dikkate alarak Şehit Pilot Üsteğmen Okan Divrik Parkı’na yapılması planlanan otopark projesini iptal etti.MANİSA(İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehit Pilot Üsteğmen Okan Divrik Parkı’nda yapılmasını planlanan otopark projesi ile ilgili görüşlerini almak için mahalle muhtarı ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Zeyrek’e, Şehzadeler Belediye Başkanvekili Onur Ceylan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Mine Hacıalibeyoğlu, Başkan Danışmanları ve daire başkanları eşlik etti.

“Her hizmette bölgede yaşayanlara sorduk”

14 ayda yaptıkları her hizmette ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışlarının gereği olarak o bölgede yaşayanlara sorduklarını vurgulayan Başkan Ferdi Zeyrek, “Yaptığımız her türlü işte, etkinlikte ortak aklı oluşturduk. Seçim döneminde de hep şunu söylüyordum; halka rağmen halk için bir şey yapılmaz. Halkın isteğiyle, onların ortak düşüncesiyle görüşleriyle birlikte her şeyi yapabiliriz. Yapacağımız hizmetlerde harcadığımız her kuruş, benim param değil. Hepimizin vergileriyle toplanan paradır” dedi.

“Nihai kararı sizlerle birlikte vermek istiyorum”

Manisa’da ciddi bir otopark sıkıntısının olduğunu söyleyen Başkan Zeyrek, “Çözüm önerilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Peker Mahallemizde de çok ciddi bir otopark sıkıntısı var. Araç park etmek için saatlerce dolaştığınızı biliyorum. Ben de buraya çok yakın Utku Mahallesi’nde oturdum. Araştırdığımızda bu bölgede otopark yapabileceğimiz tek alan burasıydı. Bu parkın tümünü otopark olarak düşünmemiştik. Bir kısmını otopark yapıp diğer kısmını yeşil alan olarak bırakabileceğimiz, zemin katında kafeterya ile size hizmet edebilecek ve çocuk oyun parkını koruyabileceğimiz bir alandan bahsediyorduk. Ortak akılla çözmek istediğimiz için bir anket yaptık. Ankete 859 vatandaşımız katılmış. Ankete katılanlardan yüzde 76’sı ‘Otopark sorunu var’ demiş. Okan Divrik Parkı’na otopark yapalım mı? dediğimizde yüzde 56’sının yapılmasını istemediği bir anket sonucuna ulaştık. Bugün bu yüzden buraya geldim. Nihai kararı sizlerle birlikte vermek istiyorum” diye konuştu.

“Mahalle halkımız ne derse onların yanındayız”

Alanın 30 yıldır park olarak kullanıldığını söyleyen Mahalle Muhtarı Saffet Taşkıncan ise “Otoparkı isteyenler de var istemeyenler de var. Ben otopark yapılmasını istemiyorum. Ama muhtar olarak tarafsız konumdayım. Mahalle halkımız bu konuda ne derse biz de onların yanındayız” dedi.

“Manisa Lisesi için proje hazırladık”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, daha sonra mahalle sakinlerinin görüşlerini dinledi. Otopark yapılması noktasında yeni alanların arandığını belirten başkan Ferdi Zeyrek, “Milli Eğitim’e proje hazırladık. Dedik ki Manisa Lisesi’ni yıkalım, hem binaları sağlamlaştırayım depreme dayanıklı olsun hem de altına otopark yapalım istedik. 857 araç sığıyor. Ama onay gelmiyor” şeklinde konuştu.

“Otoparkı yapmıyoruz”

Otoparkı istemeyen kişi sayısının daha fazla olduğunu belirten Başkan Zeyrek, “Belediye olarak ilk günkü düşüncemiz aynıdır. Halka karşı hiçbir hizmeti asla ve asla yapmayacağız. Halk için çalışmaya devam edeceğiz. Sevgili komşularım. Sizin isteğiniz doğrultusunda otoparkı yapmıyoruz. Yeni yerler aramaya devam ediyoruz. Buldukça da ada içi otopark olsun normal otomasyonlu otopark olsun şehrimize otopark kazandırmaya devam edeceğiz. Yeni bir tane projeye başlıyoruz. Eski TEDAŞ’ın olduğu yerde dereden kalan yere 7 bin araçlık bir otopark yapılacak. Otopark sorununu çözmek için çok yoğun çaba sarf ediyoruz. Bütün ekip burada. Her yere tek tek bakıyorlar. Burası hemen çözülebilecek noktaydı o yüzden önermiştik, ama vatandaşlarımız istemiyor biz de bunu yapmayız” ifadelerini kullandı.