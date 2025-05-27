Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Çalı-Demirtaş raylı sistem hattı çalışmalarının başlayacağını duyurdu. Tarihi Belediye Binası için Vakıflar’ın 1,4 milyon TL kira talebine tepki gösterdi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mayıs Ayı Değerlendirme Toplantısı’nda ulaşım yatırımları, yeni projeler ve Tarihi Belediye Binası’yla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıya CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, bürokratlar ve basın mensupları katıldı.

Bursa’nın planlama hataları nedeniyle ulaşım sorunları yaşadığını, kenti yayarak bu sorunları çözeceklerini belirten Başkan Bozbey, 2024-2025’te 17 ilçede 2 milyar TL’lik yatırımla 136 bin ton asfalt, 147 bin metrekare tretuvar çalışması yapıldığını, 530 bin ton sıcak asfalt serimi planlandığını söyledi.

YENİ ULAŞIM PROJELERİ...

Çalı-Demirtaş raylı sistem hattı için çalışmalara başlanacağını duyuran Başkan Bozbey, 22 kilometrelik, 16 istasyonlu metro projesinin 700 bin kişiye hizmet vereceğini açıkladı. T5 tramvay hattı (10 km, 9 istasyon) ve Bursaray entegrasyon projeleri de gündemde olduğunu belirterek, Mudanya metrobüs hattı ile Geçit-Bademli Nilüfer Çayı Köprüsü gibi projeler için ihale hazırlıkları tamamlandığını duyurdu.

Başkan Bozbey, akıllı kavşaklarla yüzde 28 bekleme süresi azaldığnı ve bu sayede 6 bin litre yakıt tasarrufu sağlandığını kaydetti.

Son bir yılda otobüs ve raylı sistemle 354 milyon yolcu taşındığını belirten BURULAŞ ile ilgili istatistiki bilgiler de paylaştı.

Burulaş'ın işletimindeki Bursa Deniz Otobüsleri BUDO ile denizyolundan 898 bin, BBBUS karayolundan 1,8 milyon yolcu taşındığını ve 69 milyon ücretsiz yolculuk sağlandığını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Otobüs filosunun yaşı 10,4’ten 7’ye düşürülmesi için 40 araç yenilendi. Anne Kart ve Engelsiz Bursa uygulamaları hayata geçti. BURULAŞ, güneş enerjisiyle yüzde 2,5 enerji üretiyor, Söğüt’te 5 MW’lık santral planlanıyor" dedi.

"TARİHİ BİNALAR 3,3 MİLYON BURSALI'NINDIR"

Başkan Bozbey, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Tarihi Belediye Binası için yıllık 1,4 milyon TL kira talep ettiğini, Mahfel ve Şehir Kütüphanesi gibi belediye mülklerine el konulduğunu açıkladı.

Bunlardan en çarpıcısı, Bursa Tarihi Belediye Binası olduğunu ifade eden Bozbey, "1880’lerde yapılan bina, 1928’de belediye adına tescillenmiştir. Vakıflar, bu bina için yıllık 1 milyon 440 bin TL kira istemektedir. Vakıflar Bölge Müdürü’nü arayarak konuştum. 350 bin lira olan kirayı 200 bine düşürdüklerini söyledi ve ‘3 gün içerisinde ödersiniz. Ödemezseniz gider oraya otururum. O binaya taşınırım' dedi. Böyle bir şeyi Bursalıların adına kabul etmem mümkün değil. O bina 3.3 milyon Bursalının binasıdır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün binası değildir. Mahfel de elimizden alınmıştır. Şehir Kütüphanesi için yıllık 120 bin lira kira istenmektedir. Mahkeme Hamamı, Tahsilat ve Eski Lojman, Hakkı Paşa Konağı, Hüsnü Züber Evi, İncirli Hamamı, Beyazıt Paşa Medresesi, Umur Bey Hamamı, Mudanya Tahir Ağa Hamamı, Hünkar Köşkü civarındaki arsa, Darphane Kültür Merkezi gibi birçok taşınmaz benzer gerekçelerle elimizden alınmıştır. Bu yapılarda vakfa ait herhangi bir mimari ya da tarihi eser bulunmamaktadır ve çoğu tamamen belediye yatırımıyla ihya edilmiştir. Bu taşınmazlar, halkın ortak değeridir" diye konuştu.

Söz konusu binaların 3,3 milyon Bursalı’nın olduğunu ifade eden Bozbey, adaletsiz uygulamayı kabul etmediklerini belirterek, hukuki mücadelenin süreceğini kaydetti.

Ayrıca BUSKİ’nin borcunun 17,8 milyar TL’ye ulaştığını toplam borcun 33,2 milyar TL olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, mali disiplinle borçları azalttıklarını, ancak vergi gelirlerinde düşüş olduğunu söyledi. Başkan Bozbey, “Bursa bu borçların altından kalkar” dedi.

Bursalıların yaklaşan Kurban Bayramı’nı da kutlayan Bozbey, trafik ve hijyen kurallarına yönelik de çağrılarda bulundu.