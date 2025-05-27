Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Ula’nın Yeşilçam, Ataköy ve Esentepe mahallelerinde eskiyen su depoları modern betonarme yapılarla yenilendi. Kayıp-kaçakların önüne geçilen projede, toplam 450 metreküp kapasiteli içme suyu deposu hizmete alındı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) tarafından Ula ilçesine bağlı Yeşilçam, Ataköy ve Esentepe mahallelerinde başlatılan içme suyu deposu yenileme çalışmaları tamamlandı.

7 milyon 600 bin TL’lik yatırımla 18 adet modüler betonarme içme suyu deposu hizmete alındı. Eskiyen, kaçaklara neden olan yapılar yerine modern ve sızdırmaz betonarme yapılarla mahalleler artık kesintisiz suya kavuştu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatıyla MUSKİ tarafından 18 Kasım 2024 tarihinde imzalanan sözleşme ile başlatılan içme suyu deposu yapım işi kapsamında; Yeşilçam ve Ataköy Mahallelerinde her biri 150 metreküp kapasiteli iki içme suyu deposunun yapımına başlandı. Yatırım kapsamı genişletilerek Esentepe Mahallesi de projeye dahil edildi. Böylece toplam 450 metreküplük yeni su deposu kapasitesi Ula’ya kazandırıldı.