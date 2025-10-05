Türkiye Belediyeler Birliği ile Arama Kurtarma Derneği’nin (AKUT) ortaklaşa düzenlediği eğitim programında Manisa Büyükşehir Belediyesi personeline, toplumun afetlere karşı bilinçlendirilmesi kapsamında ‘Temel Afet Bilinçlendirme’ eğitimi verildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve AKUT iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimde, personelin olası afet durumlarına karşı hazırlıklı olması için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu yönde de alınan eğitimler program kapsamında devam ediyor. BESOT konferans salonunda düzenlenen ‘Temel Afet Bilinçlendirme’ eğitiminde, eğitmen Erhan Şahan ve Ercüment Çelebi tarafından olası afet durumunda yapılması gerekenler katılımcılara anlatıldı.

Eğitmenler Erhan Şahan ve Ercüment Çelebi tarafından, afetlere etkin müdahalede bulunabilecek personele teorik eğitimler verildi.

Arama kurtarma ve temel kavramlar, malzeme bilgisi, temel arama teknikleri, arama kurtarma süreçleri, yapı türleri ve yıkılma formasyonları, lojistik ve ana kamp yönetimi, enkaz tehlike ve riskleri, olay yeri yönetimi ve koordinasyonu gibi konuları kapsayan teorik bilgiler eğitimde katılımcılara aktarıldı.