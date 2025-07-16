Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hayata geçirdiği altyapı yatırımlarıyla vatandaşların yaşadığı sorunlara kalıcı çözümler üretmeye devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, bu kapsamda, Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesi’nde özellikle yağışlı havalarda taşkınlara neden olan ve kanalizasyon taşmalarıyla halk sağlığını tehdit eden sorunun giderilmesi amacıyla 1 kilometrelik yağmur suyu hattı döşeme çalışması başlattı.

MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalarda, mahalle genelinde 1 kilometrelik yağmur suyu hattı döşeme çalışması yapılırken 30 adet de yağmur suyu ızgarasının montajı yapılacak. Proje tamamlandığında, mahalledeki taşkın riski azaltılacak, lağım sularının neden olduğu kötü koku ve sağlık riski ortadan kaldırılacak.

“MAĞDURİYETİMİZİ GİDERMEK İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORLAR”

Urganlı Mahalle Muhtarı Şaban Duman, “MASKİ sorunlarımızı yerinde tespit edip eksiklikleri tamamlamak için burada. Mağduriyetimizi gidermek için canla başla çalışıyorlar. Buradaki en büyük problem, yağmur suyu hattının olmamasıydı. Kanalizasyon hatlarının birleştiği noktalarda gelen suyu taşıyamaması nedeniyle ciddi sorunlar yaşıyorduk. Bu çalışma, merhum Ferdi Başkanımızın öncülüğünde başlatıldı, Besim Başkanımız da onun bıraktığı yerden çalışmaları sürdürüyor, devraldığı bayrağı daha ileriye taşıyor” diyerek çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.