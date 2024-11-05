Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Adana’da ilk turnesine çıktı. 'Bir Yaz Gecesi Rüyası' adlı oyunla izleyicilerin karşısına çıkan Şehir Tiyatrosu, performansıyla beğeni topladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Adana’da düzenlenen 9. Şehir Tiyatroları Festivali’ne katıldı. Festivalde, 'Bir Yaz Gecesi Rüyası' adlı oyun sahnelendi. William Shakespeare’in aşk ve rüyalar üzerine kaleme aldığı en büyük komedisi olan oyunla, tiyatroseverlereunutulmaz anlar yaşatıldı. Şehir Tiyatrosu’nun Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu, gösteri sonrası izleyicilere hitap etti.

Yüzlerce Kişi Ayakta Alkışladı

Tiyatroseverlere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in selamını ileterek sözlerine başlayan Pembeklioğlu, şu açıklamalarda bulundu; “Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Adana 9. Şehir Tiyatroları Festivali’ne katıldığımız için çok mutluyuz. Çok güzel ağırlandık, teşekkür ederiz. Sizlere Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'in selamlarını getirdik. Eminim ki Adana Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin birlikte yapacağı atılımlarla, bütün büyükşehirlerde şehir tiyatroları kurulacak ve daha da büyüyeceğiz. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu olarak Manisalıların yanı sıra il dışı turneleriyle de tiyatroseverlere unutulmaz anlar yaşatıyoruz. 550 kişinin ayakta alkışladığı harika bir deneyimdi bizim için. Turne programlarımız tüm hızıyla devam edecek.”