AK Parti Mardin Yeşilli İlçe Kongresi'nde mevcut başkan İsmail Bayhoca, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Kongreden sonra yönetimini belirleyen Mardin Yeşilli AK Parti İlçe Başkanı İsmail Bayhoca, AK Parti olarak kongrelerini bir bayram ve demokrasi şöleni havasında tamamladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'e teşekkür eden Bayhoca,” Yeşilli İlçe Başkanlığı görevini onur ve şerefle yerine getirmek için mücadele veriyoruz. Bu göreve tekrar layık görülmenin kendisi için büyük bir gurur kaynağı oldu. İlçede ekibimizle birlikte tevazu ve vefa ile çalışacağız. Partinin kuruluşundan bu yana destek veren tüm teşkilat üyelerine ve emekçilere teşekkür ediyorum” dedi.

2024 Mart seçimlerinde Yeşilli’de yüzde 53,16 oranında oy alarak belediye başkanlığını kazandıklarını ifade eden Bayhoca, "Önümüzdeki seçimsiz üç yıllık süreçte gerekli çalışmaları yapacağız. Şimdiden kapı kapı dolaşıp davamızı vatandaşlarımıza anlatacağız. AK Parti'nin tecrübeleriyle yarına umut olmaya devam edeceğiz. Vatandaşımızın sesi olacağız. Seçim olacakmış gibi sahada ve vatandaşın arasında olacaklarını vurgulayan Bayhoca,” 8. Olağan Kongre'nin partiye, ilçeye ve Mardin'e hayırlar getirmesini diliyorum” açıklamasında bulundu.