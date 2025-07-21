Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51. yıldönümünde, Kıbrıs gazilerini yalnız bırakmadı. 1974’te gerçekleşen harekata katılan gaziler, bu anlamlı günde ziyaret edilerek hediyeler takdim edildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü ekipleri, gazilere Başkan Besim Dutlulu’nun selam ve teşekkürlerini ileterek özel olarak hazırlanan hediyeleri sundu. Ziyaretlerde, gazilerin gösterdiği kahramanlık ve fedakarlık bir kez daha minnetle yad edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Kıbrıs Barış Harekatı, Türk milletinin hafızasında derin izler bırakan bir kahramanlık destanıdır. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Barış ve özgürlük mücadelesi ile yazılan bu destan, tarihin altın sayfalarında sonsuza dek yaşayacak. O günlerde canını ortaya koyarak mücadele eden gazilerimize minnet borçluyuz. Bugün sunduğumuz hediyeler de bir vefa değil, gazilerimizin her zaman yanında olduğumuzun bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren gaziler, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Besim Dutlulu’ya teşekkür etti.