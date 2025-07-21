Ankara Keçiören Belediyesi ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğinde, Türk dünyasının kültürel zenginliklerini yaşatmak ve ülkelerarası ilişkileri geliştirmek amacıyla “2. Uluslararası Keçiören Türk Dünyası Şöleni” düzenlenecek.ANKARA (İGFA) - 25, 26 ve 27 Temmuz 2025 tarihlerinde Kalaba Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinlik, her gün 18.00 ile 23.00 saatleri arasında ziyaretçilere kapılarını açacak. Türk kültürünün canlı ve renkli esintilerinin hissedileceği bu büyük buluşma, tüm vatandaşlara açık olacak.

ÇOK SAYIDA ÜLKE KATILACAK

Türk kültürünün zenginliğini tanıtmayı amaçlayan şölende, katılımcı ülkelerin geleneksel folklor ekipleri ve sanatçıları dans gösterileri ile konserler sunacak. Ayrıca, ülkelerin yöresel lezzetleri de ziyaretçilere tanıtılacak. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kırım Tatarları ve Nogay Türkleri’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülke bu etkinlikte yer alacak.

BAŞKAN ÖZARSLAN’DAN DAVET

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, tüm vatandaşları bu anlamlı şölene davet ederek, “Keçiören’imizde Türk kültürünü yaşatmak için ikinci kez önemli bir buluşma gerçekleştireceğiz. TÜRKSOY iş birliğiyle düzenlediğimiz 2. Uluslararası Keçiören Türk Dünyası Şöleni’ne tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz.” dedi.