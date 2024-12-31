Manisa Büyükşehir Belediyesi, modern ekipmanlar ve güçlü bir iş gücüyle yürüttüğü projelerle halkın ihtiyaçlarına yönelik çözüm üretmeye ve şehri daha yaşanabilir hale getirmeye kararlılıkla devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli Şantiyesinde 1 milyon 400 bin metrekare kilit parke taşı, 17 bin adet beton boru ve 95 bin metre bordür ve yağmur oluğu imal etti.

Manisa’yı daha modern bir kent yapmak için çalıştıkları ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “vizyonumuz üretim maliyetleri düşürmek, kapasitemizi ise arttırmak, her şey Manisa için, her şey daha modern bir kent için” dedi.

“17 Bin Adet Çeşitli Ebatlarda Beton Boru”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı, 2024 yılında öz kaynaklarını en etkin şekilde kullanarak hızlı çözümler üretti. Yürütülen üretim ve denetim faaliyetleriyle hem altyapı sorunlarına kalıcı çözümler getirildi hem de halkın ihtiyaçlarına yönelik modern ve sürdürülebilir hizmetler sunuldu. Daire Başkanlığına bağlı Salihli Beton Parke, Bordür ve Boru Üretim Fabrikası, üretim kapasitesini artırarak 2024 yılında rekor üretim rakamlarına ulaştı. 17 bin adet çeşitli ebatlarda beton boru, 1 milyon 400 bin metrekare kilit parke taşı ve 95 bin metre bordür ile yağmur oluğu üretilerek şehir genelinde altyapı çalışmalarına büyük katkı sağlandı. Bu kapasite artışı sayesinde eş zamanlı projeler yürütülerek farklı bölgelerdeki yol ve çevre düzenleme çalışmalarında hızlı çözümler sunuldu.

“2025 Yılında Da Üretime Hız Kesmeden Devam Edeceğiz”

Manisa’nın yarınları için altyapı çalışmalarına ağırlık verdiklerinin altını çizen Başkan Zeyrek, “Üretim tesislerimizin kapasitesini artırdık ve ekiplerimizi güçlendirdik. Hedefimiz, Manisa’nın her köşesine modern altyapı ve üstyapı hizmetlerini en kısa sürede ulaştırmak. Kentimizin daha yaşanabilir ve altyapısı güçlü bir kent olması için aralıksız çalışıyoruz. Yenileme ve genişletme çalışmalarımız için ihtiyaç duyduğumuz malzemeleri bünyemizde üreterek bütçe, zaman ve işgücü tasarrufu sağlıyoruz. 2024 yılında önemli başarılara imza attık ve 2025 yılında da üretime hız kesmeden devam edeceğiz. Şehrimizin gelişimi ve kalkınması için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.