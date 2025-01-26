Manisa Büyükşehir Belediyesi, taşkın riski taşıyan ve halk sağlığını tehdit eden derelerde temizlik işlemine ara vermeden devam ediyor.MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Akhisar ilçesinde bulunan ve 10 yıldır temizlenmeyen 3 kilometrelik derede çalışma başlattı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Sağlıklı ve güvenli yaşam alanları için derelerin temizliğini önemsiyoruz. Yağışlarda taşmalara bağlı su baskınlarını önlemek ve tarım arazilerimizi korumak için temizlik çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında bulunan ve yıllardır temizliği yapılmayan derelerde başlattığı çalışmalara devam ediyor. Onlarca yıldır temizlenmeyen, biriken tortular nedeniyle taşkın riski taşıyan, çevre kirliliği yaratan ve halk sağlığını tehdit eden dereler temizleniyor.

Çalışmalar kapsamında MASKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akhisar ilçesine bağlı Selçikli Mahallesi’nde 3 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Derenin kapasitesinin artırılması için genişletme çalışması da yapılarak meydana gelebilecek taşkınlara karşı önlem alınırken, dere etrafındaki tarım arazileri korunması da hedefleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, alt yapı yatırımlarını tamamlamadan sağlıklı bir şehir oluşturulamayacağını hatırlatarak, “Şehrimizin 40-50 yıl boyunca rahat edeceği bir geleceği inşa etmek istiyorsak önce alt yapıdan işe başlamak zorundayız. Ne yazık ki Manisa’mızın birçok yeri yatırımdan mahrum kalmış, kaderine terk edilmiş. Kanalizasyon, içme suyu ve derelerimiz de göz ardı edilmiş. Sağlıklı ve güvenli yaşam alanları için derelerin temizliğini önemsiyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğümüz bu konuda üzerine düşeni yapıyor. Yağışlarda taşmalara bağlı su baskınlarını önlemek ve tarım arazilerimizi korumak için temizlik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Akhisar’a bağlı Selçikli Mahallemizde neredeyse 10 yıldır dokunulmayan derede temizlik yapılması talebi geldi. Muhtarlarımızın ilettiği bu talepleri ivedilikle yanıtlıyoruz. Hemen derede 3 kilometrelik temizlik ve genişletme çalışmasını başlattık” dedi.