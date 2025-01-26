İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yıllardır sürdürdüğü Süt Kuzusu Projesi’nde yeni dönem 27 Ocak’ta başlayacak.İZMİR (İGFA) -İzmir Büyükşehir Belediyesi ile özdeşleşmiş ve Türkiye’ye örnek olarak yıllardır sürdürülen Süt Kuzusu Projesi’nde yeni dönem 27 Ocak’ta başlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, “Süt İçmeyen Çocuk Kalmasın” diyerek kentin dört bir yanındaki 2-5 yaş arası çocuklara süt ulaştırmaya devam edecek.

Belirli bir gelir seviyesine sahip ailelere yönelik yürütülen Süt Kuzusu Projesi’yle istenen kriterleri taşıyan ailelerin çocuklarına ücretsiz olarak aylık 8 litre süt dağıtımı yapılacak. Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü’nün 20 kişilik ekibi düzenli olarak çocukların tüketimi için ailelere süt teslim edecek. Dağıtımlar İzmir’in 30 ilçesindeki 622 mahallede gerçekleştirilecek.

Süt Kuzusu Projesi, İzmir’in merkez ilçeleri Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere’nin tamamında uygulanacak. Ayrıca Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinin merkez mahalleleri de projeden yararlanacak.