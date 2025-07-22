Kurulduğu günden bu yana lösemi tanısı almış çocukları ve kanser hastalarını yalnız bırakmayan, bu zorlu mücadelede yanlarında olan LÖSEV - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı çalışmalarına hızla devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - LÖSEV İstanbul Anadolu İl Koordinatörü Ayşe Ertuğrul’un konuşmasının ardından İstanbul Anadolu Yakası Sosyal Hizmetler Koordinatörü Dilek Özdemir’in konuşması ve sosyal hizmetler ekibinin sunumu ile program başladı.

JustWork ev sahipliğinde düzenlenenbuluşmanın ilk oturumunda Yaşam ve Psikolojik İyi Oluş Atölyesi düzenlenirken, ikinci oturumunda LÖSEV Aile Komiteleri ile yürütülen çalışmalar ve gelecek dönem planlamaları üzerine verimli bir toplantı gerçekleştirildi.

KANSERE DUR DEMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Toplantı sonunda, aileler ve LÖSEV yetkilileri, kanserle mücadelede moral ve dayanışmanın önemini bir kez daha vurguladı.

LÖSEV, kanserle mücadele eden her bireyin yanında olmaya devam ederken, toplumun tüm kesimlerini bu mücadeleye destek olmaya davet etti.