KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Bilim Merkezi’nde düzenlediği “Okula Bi’ Ara” etkinliğine katılan Lemi Filozof, çocuklara ‘Sıfır Atık’ın önemini eğlenceli bir şekilde anlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bilim, sanat ve spor aktiviteleriyle dolu bir şehir inşa etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir tarafından, okulların yarıyıl tatiline girdiği 15 günlük süreçte çocukların ve gençlerin tatillerini verimli bir şekilde geçirebilecekleri “Okula Bi’ Ara” etkinliği düzenlendi.

LEMİ FİLOZOF’TAN ‘SIFIR ATIK’ VURGUSU

TRT Çocuk Kanalı’nda ‘Sürpriz Kutusu’ programı ile çocukların sevgilisi olan sinema ve televizyon oyuncusu Lemi Filozof, “Okula Bi’ Ara” etkinliğinin ikinci gününde çocuklarla eğlenceli bir buluşma gerçekleştirdi.

Sempatik kişiliğiyle çocukların ‘Lemi Abi’si olma unvanına sahip olan Lemi Filozof renkli dünyasında konuk ettiği minik sevenlerine, doğamız ve geri dönüşüm konularını merkezine alan eğlenceli, eğitici ve interaktif bir sahne şovu gerçekleştirdi.

Minikler tarafından büyük ilgi gören sahne buluşmasında geri dönüşüm malzemelerini kullanarak kalemlik tasarlayan Lemi Filozof, ‘Sıfır Atık’ anlayışını bir yaşam modeli olarak geliştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ardından Bilim Şov ekibi ile sahnede renkli deneyler yapan Lemi Filozof finalde çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.