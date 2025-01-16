Zorlu doğa koşullarına meydan okuyan olimpik sporcu Ali Rıza Bilal, 51 gün süren ve insan sınırlarını zorlayan epik yolculuğu başarıyla tamamlayarak, tek başına Güney Kutbu'na ulaşan ilk Türk olarak tarihe geçti.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin benzersiz lezzeti Gofrik, zorlu doğa koşullarına meydan okuyan olimpik sporcu Ali Rıza Bilal’in Güney Kutbu yolculuğunda enerji ve besin sponsoru olmuştu.

51 gün süren ve insan sınırlarını zorlayan bu epik yolculuğu başarıyla tamamlayan Bilal, tek başına Güney Kutbu'na ulaşan ilk Türk olarak tarihe geçti.

Başarının sadece kişisel bir zafer değil, aynı zamanda Türk spor tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğu kaydedildi.

Eksi 40 dereceye varan dondurucu soğuklar, 100 kilometre hızla esen rüzgarlar ve devasa buzullarla dolu bir coğrafyada gerçekleştirilen yolculukta, Ali Rıza Bilal’in ne kadar güçlü bir iradeye ve dayanıklılığa sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serilirken, yanında taşıdığı 100 kiloluk kızağı ile tek başına Antartika kıyısından Güney Kutbu’na kadar 933 kilometre yürüyerek bir ilke imza attı. Bilal’in "Kutup Fatihi" unvanı bu olağanüstü performansı ile tescillenmiş oldu.