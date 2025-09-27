Kütahya Belediyesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen "Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlit Programı" Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin’in katılımıyla gerçekleşti.KÜTAHYA(İGFA) - Programda, Sakarya Meydan Muharebesi’nde kaybettiğimiz aziz şehitlerimiz, eylül ayında şehit olan askerlerimiz, polislerimiz ve ebediyete irtihal eden gazilerimizin ruhlarına ithafen Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi.

Kütahya Tayyare Şehitliği’nde (Hava Şehitliği) gerçekleşen programa, il protokolü, dernek yetkilileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlit Programı her ay düzenli olarak gerçekleştirilmeye devam edecek.