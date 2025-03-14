Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasında dereceye giren hafızlara ödüllerini Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan ve Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı, Üniversiteler Birim Başkanı Fatih Aydemir verdi.

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda yapılan final programında finalistler dereceye girebilmek adına ter döktüler. Jürinin yaptığı değerlendirmenin ardından Bilal Şahin birinci, Mustafa Çağrı Kocabey ikinci, Muhammet Dumurcuk ise üçüncü oldu.

Programa Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Üniversiteler Birim Başkanı Fatih Aydemir, Gençlik Kolları MKYK Üyesi Babek Novruzov, Ak Parti Bayburt İl Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Tataroğlu, Ak Parti Bayburt İl Kadın Kolları Başkanı Elif Çil, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.