Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarını güncelledi. Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan “Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,75’ten yüzde 4,5’e indirildi. Yeni oranlar 24 Eylül'de ilan edilecek.ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aldığı kararla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle ilgili intibak süreci 1 Ekim 2025’te yürürlüğe girecek.

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğin 4. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “164” ibaresi “139” olarak değiştirildi; bu, faiz hesaplamasında kullanılan referans oran katsayısı düşürüldü. Bu oran, akdi ve gecikme faizlerini de etkiledi.

Eklenen Geçici Madde 7’ye göre, yeni oranlar 24 Eylül 2025’te ilan edileceği ve 1 Ekim’den itibaren uygulanacağı duyuruldu.

Bu düzenlemeyle kredi kartı borçlarının yönetilebilirliğini artırmayı ve enflasyonla mücadelede mali disiplini desteklemeyi amaçlayan Merkez Bankası'nın kararıyla gecikme faizleri de buna paralel olarak düşürülecek.

Bankalar, azami oranları aşamayacak; katılım bankaları için kâr payı ve gecikme cezası oranları uygulanacak.