Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Su Kalite ve Kontrol Laboratuvarı, gelişmiş teknolojisi, uluslararası akreditasyonu ve yüksek analiz kapasitesiyle yalnızca Konya’nın değil, tüm bölgenin sağlıklı su teminatını oluşturmada önemli bir rol üstlendi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Su Kalite ve Kontrol Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından verilen akreditasyon sertifikasını başarıyla yenileyerek uluslararası standartlardaki yetkinliğini bir kez daha tescilledi. TSE EN ISO/IEC 17025 standardına göre yapılan denetimler sonucu laboratuvar, toplamda 44 parametrede akredite edilerek bölgenin en güçlü ve donanımlı su laboratuvarı olma unvanını pekiştirdi.

44 PARAMETREDE AKREDİTE

KOSKİ Su Kalite ve Kontrol Laboratuvarı’nda fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik olarak analizler yapılabiliyor. TÜRKAK denetimi sonrasında fiziksel ve kimyasal analizlerde 40, mikrobiyolojik analizlerde ise 4 olmak üzere toplam 44 parametrede akreditasyon onayı alındı. Bu sonuç, laboratuvarın analiz güvenilirliğini uluslararası düzeyde kanıtlamış oldu.

Laboratuvarda 2024 yılında 165 bin parametre analizi gerçekleştiren KOSKİ, Konya şebekesine verilen içme ve kullanma sularının kalitesini, 248 farklı noktadan aldığı numunelerle 15 günlük periyotlarla düzenli olarak kontrol ediyor.

SADECE KONYA’YA DEĞİL, BÖLGEYE DE HİZMET

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün tam otomasyon sistemine sahip laboratuvarı yalnızca Konya şehir merkezine değil, çevre illerden gelen analiz taleplerine de yanıt veriyor. Laboratuvar; memba suları, yüzey suları (barajlar), yeraltı suları (kuyular), depolar, şebeke suları, abone şikayetleri, kamu kurumları ve özel talepler gibi çok çeşitli kaynaklardan alınan numuneleri değerlendirerek bölgesel ölçekte hizmet sağlıyor.

Laboratuvar personeli, analiz sonuçlarının güvenilirliğini korumak için uluslararası akredite laboratuvarlarca düzenlenen yeterlilik testlerine düzenli olarak katılıyor ve bu testlerden başarıyla geçiyor. Bu sayede, su analizlerinin doğruluğu ve geçerliliği ulusal ve uluslararası düzeyde güvence altına alınıyor. Konya’da vatandaşlara ulaştırılan içme suyu, "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde değerlendiriliyor. Bu süreçte özellikle mikrobiyolojik analizlere büyük önem veriliyor ve olası risklerin önüne geçiliyor.