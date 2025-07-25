TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Atış Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato sürecinde Akademik Meslek Odalarını hedef gösteren açıklamalarına yanıt verdi. Odalar, kamu yararını koruma görevlerini vurgulayarak, asıl sorumluluğun şirketin mevzuata aykırı uygulamaları ve idari ihmaller olduğunu belirtti.BURSA (İGFA) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bursa İl Koordinasyon Kurulu (İKK), Atış Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato ilanı sonrası Akademik Meslek Odalarını hedef alan açıklamalarına karşı bir basın bildirisi yayımladı.

“Zorunlu Açıklama” başlığıyla duyurulan metinde, odaların anayasal görevleri gereği kamu yararını savunduğu ve kent suçlarına karşı hukuki mücadele yürüttüğü vurgulandı.

HEDEF GÖSTERİLME RAHATSIZLIĞI

TMMOB Bursa İKK, Atış Yapı’nın mali sıkıntılarını Akademik Meslek Odalarıyla ilişkilendirmeye çalıştığını belirterek, bu tür yönlendirmelerin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu ifade etti.

Açıklamada, “Söz konusu şirketin farklı proje alanlarıyla ilgili plan ve ruhsat iptali talepli davalarının TMMOB’a bağlı odalarca yürütülmesi nedeniyle hedef gösterilmekten son derece rahatsızlık duyuyoruz” denildi.

Akademik Meslek Odalarının anayasa ve ilgili yasalar çerçevesinde kar amacı gütmeyen, kamu adına hareket eden yapılar olduğu hatırlatılan açıklamada, odaların, kentlerin planlı gelişimine katkı sağlamak, kamu yararını savunmak, mesleki etik değerleri korumak ve olası kent suçlarına karşı teknik ile hukuki refleksler göstermekle yükümlü olduğu belirtildi.

Atış Yapı örneğinde, ruhsatlandırma ve yapılaşma süreçlerinde mevzuata aykırılıklar tespit edildiği, ilgili kurumlara uyarıların zamanında iletildiği ancak idari süreçlerdeki aksaklıklar dolayısıyla önlem alınmadığı ifade edildi. Bunun üzerine, fazla emsal alanı nedeniyle uygunsuz hale gelen inşaat ruhsatının iptali için hukuki süreç başlatıldığı ve proje tadilatı ile düzenlemelerin sağlandığı kaydedildi. Sürecin şeffaf bir şekilde yürütüldüğü ve kamuoyuyla paylaşıldığı vurgulandı.

“ASIL SORUMLU ŞİRKETİN YANLIŞ KARARLARI”

TMMOB Bursa İKK, Akademik Odaların şirketlerin finansal sorunlarına gerekçe gösterilmesinin gerçekle bağdaşmadığını, asıl sorumluluğun Atış Yapı’nın ticari kararları ve mevzuata aykırı yapı üretim süreçlerinde olduğunu belirtti.

Açıklamada, “Yaşanan mağduriyetlerin sorumlusu; denetim mekanizmalarının etkin çalıştırılmaması, yatırım kararlarında yapılan yanlış tercihler ve mevzuatlara uygunluk gözetilmeksizin sürdürülen plan yapım ve yapı üretim süreçleridir” ifadelerine yer verildi.