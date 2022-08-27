Ebediyete İrtihal Eden Kore Gazisi İbrahim Bayramoğlu İçin Söğütlü (Hindi) Köyünde Düzenlenen Askeri törenle, Kılınan Cenaze Namazının ardından toprağa verildi.
Kore Gazisi İbrahim Bayramoğlu b u gün kılınan cenaze namazının ardından son Yolcuğuna Uğurladı.
Törene Ak Parti Bayburt İl Başkanımız Sayın Hacı Ali Polat ,Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci,İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Dr. Kıdemli Albay Talha Övet, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, , Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcısı Esmanı Kaban, Köy Muhtarı ve Vatandaşlar Katıldı.
Yorumlar