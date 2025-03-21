Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Çatalhüyük Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Teravih namazı sonrasında çocukların sürpriziyle karşılaşan Kılca, onların samimi ilgisinden büyük mutluluk duydu. Çocuklarla sohbet eden Kılca, bu özel anları onlarla paylaşmanın kendisi için çok kıymetli olduğunu ifade etti.

KONYA (İGFA) - Konya Karatay’da Ramazan Ayı’nın bereketi “Teravih Buluşmaları” ile devam ediyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Çatalhüyük Mahallesi Halife Ömer Camii’nde kılınan teravih namazı sonrasında vatandaşlarla bir araya geldi.

ÇOCUKLARDAN BAŞKAN KILCA’YA SÜRPRİZ

Teravih namazından sonra mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Kılca, çocuklar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Ellerinde “Karatay Çok Şanslı Sizin Gibi Başkan Olduğu İçin” yazılı notlar bulunan çocuklar, Başkan Kılca’ya olan sevgilerini iletti.

Çocukların sevgisinden büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Kılca, onlarla yakından ilgilendi. Çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren ve çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Kılca, Karatay’da Ramazan’ın birlik, beraberlik ve paylaşma duygusunu en güzel şekilde yaşadıklarını belirtti. Başkan Hasan Kılca; “Konya’mızda Ramazan, bu yıl da bambaşka. Her akşam bir camimizde hemşehrilerimizle buluşuyoruz. Bugün çocuklarımız bizi güler yüzleri ve sürprizleriyle çok mutlu etti. Camilerimizi çocuklarımızın cıvıl cıvıl neşeleriyle saran, minik kalplere kocaman bir gönül sığdıran ve bizlere de bu güzel gönüllerin içinde yer veren Rabbimize hamdolsun. Ramazan’ın bereketini hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN HASAN KILCA’YA TEŞEKKÜR

Mahalle sakinleri ise Başkan Kılca’nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediyenin yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Programa AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, AK Parti Karatay İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Karatay Belediyesi Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri katıldı.