Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart Nevruz Bayramı Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında ortak anma ve kutlama günü olacağını söyledi. Erdoğan, bu konudaki teklifi Mayıs ayında Macaristan'da yapacakları zirvede parlamentoya teklif edeceklerini kaydetti.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı’nda önemli mesajlar verdi.

21 Mart Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olması yönünde parlamentoya teklif sunacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada bir kamuoyu yoklaması yapsak ve 21 Mart'ı baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi parlamentoya sunmaya varım.” dedi.

21 Mart Nevruz Günü Anma Programı https://t.co/9FibzEhH8p— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 21, 2025

Nevruz Bayramı'nın Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında ortak anma ve kutlama günü olacağını söyleyen Erdoğan, böylece birlik, beraberlik ve dayanışmaya hizmet edeceklerini belirterek, "Bugünden sonra tabiat tüm renk ve zenginliğiyle bereketleniyorsa millet olarak biz de yeni başlangıçlara yelken açacağız" dedi.

Dış gündeme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, ateşkesin yeniden tesisi, zulmün son bulması, soykırım şebekesinin durdurulması için diplomatik temaslarımızı hızlandırdıklarını belirtti. "Şımardıkça şımaran, günden güne daha pervasız hale gelen bu katliam çetesinin bölgemizi kan deryasına çevirmesine asla izin vermeyeceğiz" diyen Erdoğan, “Kendilerince yeni haritalar çizenler, kirli ve sinsi emellerine Allah'ın izniyle ulaşamayacaklar.” dedi.